ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Visser snelt naar zilver op 60 meter horden bij WK indoor

Sport
door anp
zondag, 22 maart 2026 om 21:06
anp220326118 1
TORUN (ANP) - Nadine Visser heeft op de WK indooratletiek in het Poolse Torun de zilveren medaille behaald op de 60 meter horden. De 31-jarige atlete was in een spannende finale net iets langzamer dan Devynne Charlton van de Bahama's. De Poolse Pia Skrzyszowska greep het brons.
Visser klokte met 7,73 een tijd die iets boven haar Nederlands record van 7,72 seconden lag. Ze was 0,005 seconde sneller dan de Poolse. Charlton won in 7,65 en veroverde haar derde wereldtitel indoor op rij. Ze evenaarde haar eigen wereldrecord.
Visser scoorde in Torun al haar zesde medaille op het korte hordenummer. De 31-jarige Hoogkarspelse begon in 2018 met brons op de WK en haalde in de jaren erna twee keer goud (2019 en 2021) en twee keer zilver (2023 en 2025) op de EK indoor.
Wereldtop
Visser behoort al jaren tot de wereldtop in het hordelopen, maar is tot nog toe vooral succesvol geweest in de binnenhal. Tot haar grote ongenoegen heeft ze nog altijd geen medaille kunnen winnen in de buitenlucht op de 100 meter horden.
In de olympische finale van Parijs 2024 was de Noord-Hollandse er heel dichtbij. Ze werd vierde en kwam zeven honderdsten tekort voor een bronzen medaille. Ze liep ook drie WK- en drie EK-finales op de 100 meter horden, maar die leverden evenmin de door haar zo begeerde plak op.
loading

ANP-62360196

GuSmKwmWQAAVEAT

mobile

generated-image (2)

gandr-collage

ANP-319514220

Loading