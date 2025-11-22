Koreaan Kim Jun-ho klopt De Boo en Stolz in Calgary op 500 meter

CALGARY (ANP) - Jenning de Boo is bij wereldbekerwedstrijden in Calgary als tweede geëindigd op de 500 meter. De Nederlander, vorige week nog goed voor een nationaal record (33,63), kwam tot een tijd van 34,02. De zege was voor de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho in 33,99. De Amerikaan Jordan Stolz, die vrijdag De Boo nog aftroefde op de 1000 meter, eindigde als derde, eveneens in 34,02. Het verschil met De Boo was minder dan een honderdste.

De Nederlander Sebas Deniz eindigde in een persoonlijk record van 34,11 als vijfde.