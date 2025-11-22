ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koreaan Kim Jun-ho klopt De Boo en Stolz in Calgary op 500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 22:48
anp221125125 1
CALGARY (ANP) - Jenning de Boo is bij wereldbekerwedstrijden in Calgary als tweede geëindigd op de 500 meter. De Nederlander, vorige week nog goed voor een nationaal record (33,63), kwam tot een tijd van 34,02. De zege was voor de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho in 33,99. De Amerikaan Jordan Stolz, die vrijdag De Boo nog aftroefde op de 1000 meter, eindigde als derde, eveneens in 34,02. Het verschil met De Boo was minder dan een honderdste.
De Nederlander Sebas Deniz eindigde in een persoonlijk record van 34,11 als vijfde.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

ANP-532180673

Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

ANP-519877302

Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

Loading