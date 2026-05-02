Kostjoek wint tennistoernooi Madrid ten koste van Andrejeva

MADRID (ANP) - De Oekraïense Marta Kostjoek heeft het tennistoernooi van Madrid op haar naam geschreven. Op het gravel in de Spaanse hoofdstad versloeg ze in de finale Mirra Andrejeva uit Rusland in twee sets: 6-3 7-5.

De Russische nummer 8 van de wereld leverde in de eerste set een servicebeurt in en moest de set daardoor aan Kostjoek laten. In een grillige tweede set verloren beide tennissters hun eerste opslagbeurt. De 19-jarige Andrejeva leek zich te herpakken, maar zag Kostjoek (23) na nog geen anderhalf uur spelen haar derde matchpoint benutten.

De Oekraïense nummer 23 van de wereld won het toernooi in Madrid nog nooit. Titelverdedigster en nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka werd in de kwartfinales uitgeschakeld.