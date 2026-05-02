Iran: keuze tussen oorlog en diplomatie is nu aan de VS

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 19:52
bijgewerkt om zaterdag, 02 mei 2026 om 19:57
anp020526118 1
 Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of een hervatting van de oorlog, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken. Het land stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel naar de VS, nadat de Amerikanen niet akkoord gingen met een eerder voorstel.
"Iran is, met het oog op het waarborgen van zijn nationale belangen en veiligheid, op beide wegen voorbereid", aldus Kazem Gharibabadi.
Volgens het eerdere plan zou Iran bereid zijn de Straat van Hormuz te openen, maar zouden onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran worden uitgesteld. Dat zou de reden zijn geweest voor de Amerikanen om het af te keuren. Het is niet duidelijk wat er in het nieuwste voorstel staat, maar de Amerikaanse president Donald Trump zei ook daar niet blij mee te zijn.
ftcms_f82379de-bfc2-4002-b0e5-b44d384d013d

Trump stuurloos: hoe zijn tweede termijn vastloopt op oorlog, narcisme en geestelijk verval

ANP-515535639

Honderduizenden Syrische vluchtelingen gaan terug naar huis, maar niet de Syriërs uit Nederland

olieprijs_belegger_illustratie_v2

Olie boven $120, AEX wankelt: dit is wat de gewone belegger nu kan doen

anp020526009 1

Trump probeert het Congres wijs te maken dat de oorlog voorbij is

facbd745905dc5b5e50021eddd69414e,d74e6e1

Sylvie Meis en de prijs van overleven: wat borstkanker met haar leven deed

minder mensen met pensioen gemiddelde leeftijd waarop wel omhoog1684129702

Pensioenfondsen lopen miljarden aan rendement mis door structureel zwak beleggingsbeleid

