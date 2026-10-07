Kraus verdedigt Europese bokstitel tegen Duitser Deines

AMSTERDAM (ANP) - Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht. De Duitser Adam Deines is in Amsterdam zijn tegenstander, meldt organisator Boxing Gladiators.

De 25-jarige Kraus debuteerde twee jaar geleden als prof en veroverde in november vorig jaar de Europese titel in het lichtzwaargewicht bij de internationale boksbond IBF. Hij sloeg de Duitser Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out. De bokser uit Oss won tot nog toe al zijn elf partijen, waarvan tien op knock-out.

De 35-jarige Deines heeft ook een aardige reputatie. Hij is in het bezit van de Europese titel bij de bond WBO en heeft ook al een gevecht om de wereldtitel op zijn naam. Deines verloor in 2021 wel van de Rus Artoer Beterbiev.