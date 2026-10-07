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Shell profiteert fors van schaarste aan diesel en benzine

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten, zoals brandstoffen als diesel en benzine, was nooit zo groot als in het derde kwartaal. Daarbij profiteert het Britse bedrijf van de schaarste die is ontstaan door de Iranoorlog en Oekraïense aanvallen op raffinaderijen in Rusland, die leidden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel.
De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld 42 dollar per vat olie in het derde kwartaal. Dat is veel meer dan de marge van 24 dollar in het voorgaande kwartaal en hoger dan het vorige record uit 2022.
Olieconcerns reageerden op de schaarste en hoge prijzen door hun raffinaderijen op volle capaciteit te laten draaien. Shell had daarbij last van de lage waterstanden in de Rijn. Doordat dit het transport bemoeilijkte, kon een raffinaderij in de regio rond Keulen niet volop draaien.
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