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Kruijswijk begint in Monaco aan zijn laatste Ronde van Spanje

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 11:39
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MONACO (ANP) - Wielrenner Steven Kruijswijk (39) begint zaterdag aan zijn laatste Ronde van Spanje. Dat blijkt na de bekendmaking van de definitieve formatie van Visma-Lease a Bike voor de Vuelta. Verder verschijnen ook Wout van Aert, Matthew Brennan, Christophe Laporte, oud-winnaar Sepp Kuss, Ben Tulett, Bruno Armirail en Jørgen Nordhagen voor de Nederlandse ploeg aan de start.
De 81e editie van de Vuelta a España begint zaterdag in Monaco. Na een individuele tijdrit van 9,4 kilometer gaat het peloton via Zuid-Frankrijk en Andorra naar Spanje. De Ronde van Spanje eindigt op zondag 13 september in Granada.
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