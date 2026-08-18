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Olieprijzen kruipen omhoog nu het Trump niet lukt van zijn oorlog af te komen

Economie
door Redactie
dinsdag, 18 augustus 2026 om 11:36
bijgewerkt om dinsdag, 18 augustus 2026 om 11:43
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Olieprijzen zijn omhooggekropen nu de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten weer oplopen. De voorlopige vredesdeal tussen de twee landen is formeel afgelopen en er is geen zicht op een hernieuwing van de afspraken over het staakt-het-vuren. Door de voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz varen nog amper schepen en er is weer een nieuwe aanval gemeld.
Brentolie steeg dinsdag 0,2 procent tot een prijs van meer dan 91,06 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder tot 85,04 dollar per vat. Eerder op de dag bereikten de olieprijzen het hoogste niveau van deze maand. Ook de Europese gasprijzen gingen omhoog, zo'n 1 procent.
Tanken is daardoor duurder geworden. Volgens berekeningen van consumentencollectief United Consumers werd benzine 0,5 cent duurder tot 2,584 euro per liter Euro95. Diesel steeg 0,6 cent tot 2,627 euro per liter. Het gaat om de gemiddelde landelijke adviesprijs, die doorgaans alleen langs de snelweg wordt gevraagd.
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