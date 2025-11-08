Kunstrijdpaar Danilova en Tsiba grijpt naast ticket voor Spelen

OSAKA (ANP) - Het Nederlandse kunstschaatspaar Daria Danilova en Michel Tsiba is er niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen in Milaan veilig te stellen. Het duo haalde tijdens de Grand Prix van Osaka een score van 155,20 punten en bleef zo ver verwijderd van de eis van NOC*NSF, de Nederlandse sportkoepel die de limiet voor deelname op 173,89 punten heeft gezet.

Danilova en Tsiba misten het WK in Boston. Vervolgens kregen ze van NOC*NSF twee kansen om aan de limiet te voldoen. De poging in Georgië vorige maand telt niet mee omdat Tsiba kampte met een schouderblessure. Na de Grand Prix van Osaka kan het Nederlandse kunstrijdpaar nog deelnemen aan de Golden Spin-wedstrijd die 5 en 6 december in Zagreb wordt gehouden.