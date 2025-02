Kweekel wint voor derde keer op rij Nederlandse titel badminton

ALMERE (ANP) - Joran Kweekel heeft op het NK badminton in Almere voor de derde keer op rij de titel in het mannenenkelspel veroverd. De 26-jarige Kweekel was in de finale met 21-15 en 21-8 te sterk voor vijfvoudig kampioen Mark Caljouw.

De 21-jarige Novi Wieland kroonde zich voor het eerst tot Nederlands kampioen in het vrouwenenkelspel. De als derde geplaatste Wieland won in de finale van de ongeplaatste 17-jarige Flora Wang met 21-14, 17-21 en 21-14.

Er waren twee titels in het dubbelspel voor Debora Jille. Ze won samen met Ties van der Lecq het gemengd dubbel en met Alyssa Tirtosentono het vrouwendubbel.