Kyrgios maakt begin 2025 na anderhalf jaar rentree in Brisbane

BRISBANE (ANP) - Tennisser Nick Kyrgios maakt begin volgend jaar zijn rentree op het ATP-toernooi van Brisbane. De 29-jarige Australiër kwam in juni van 2023 voor het laatst in actie. Kyrgios zegt dat zijn comeback na anderhalf jaar afwezigheid "ziek" gaat worden.

"Ik voel me fit en gezond en ik kijk uit naar mijn terugkeer nadat ik enige tijd niet meer heb getennist. Het is een lange weg geweest om te staan ​​waar ik nu sta. Een van de doelen die ik mij had gesteld was om tijdens de Australische zomer te kunnen spelen, dus ik ben blij dat ik in Brisbane mag starten, een van mijn favoriete toernooien", aldus Kyrgios in een verklaring. De voormalige 'bad boy' van het mannentennis had de laatste jaren onder meer last van een knieblessure en nam afstand van de tennissport. Hij gaf met regelmaat commentaar, onder meer op Wimbledon.

Het toernooi van Brisbane begint op 31 december. Het toernooi geldt als een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat op 12 januari van start gaat.

Kyrgios was in 2016 de nummer 13 van de wereld. In 2022 stond hij in de finale van Wimbledon. Hij verloor toen van Novak Djokovic.