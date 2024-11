Tiafoe krijgt boete van ruim een ton maar ontloopt schorsing

TURIJN (ANP) - De Amerikaanse tennisser Frances Tiafoe heeft een boete ontvangen van ruim een ton. Hij moet de ATP een bedrag van 120.000 dollar, ruim 113.000 euro, betalen voor zijn uitbarsting op het masterstoernooi van Shanghai. Dat meldt Eurosport op basis van bronnen. De nummer 18 van de wereld ontloopt een schorsing.

De Amerikaan riep vorige maand na zijn nederlaag tegen de Rus Roman Safioellin luid en duidelijk "Fuck you, man. Seriously, fuck you" tegen de umpire. Tiafoe nam in de ogen van de scheidsrechter te veel tijd toen hij in de derde en beslissende set in de tiebreak serveerde bij een stand van 5-5. Daarom raakte hij zijn eerste service kwijt. Tiafoe verloor vervolgens twee punten op rij en de wedstrijd.

Op Instagram bood Tiafoe later excuses aan voor zijn gedrag. "Dit is niet hoe ik ben en hoe ik met mensen om wil gaan", schreef hij. "Ik uitte mijn frustratie in het heetst van de strijd en ik ben enorm teleurgesteld hoe ik met de situatie ben omgegaan. Dit gedrag is onacceptabel en ik wil mijn excuses aanbieden aan de umpire, de toernooiorganisatie en de fans."

De ATP heeft zelf geen mededelingen gedaan over de boete.