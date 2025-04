Wetenschappers ontdekken onverwacht verband tussen je eetpatroon en longkanker

Wanneer we denken aan de oorzaken van longkanker, schieten roken en luchtvervuiling waarschijnlijk als eerste te binnen. Maar onderzoekers van de University of Florida en de University of Kentucky hebben een verrassende nieuwe link ontdekt: onze voeding. Zij vonden dat glycogeen – een molecuul dat glucose opslaat – mogelijk een rol speelt in het ontstaan en de groei van bepaalde vormen van longkanker.

Bij weefselmonsters van mensen met longadenocarcinoom, de meest voorkomende vorm van longkanker (verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van de gevallen wereldwijd), werden hogere niveaus van glycogeen aangetroffen. Bij muizen bleek dat tumoren sneller groeiden bij hogere glycogeenspiegels. Als dit molecuul werd verwijderd, groeiden de tumoren juist minder snel.

Voor hun onderzoek gebruikten de wetenschappers een geavanceerde techniek: ruimtelijke metabolomica. Hiermee kunnen ze moleculen niet alleen in kaart brengen, maar ook precies lokaliseren in het weefsel.

Glycogeen als energiebom voor tumoren

Wetenschappers vermoeden al langer dat glycogeen betrokken is bij verschillende soorten kanker. Het blijkt een soort ‘snelle brandstof’ voor kankercellen te zijn, die hen helpt om razendsnel te groeien en zo ons immuunsysteem te overrompelen.

Glycogeen ontstaat uit koolhydraten die we eten, en is een belangrijke energievoorraad in onze spieren, vooral als we bewegen. Maar bij een vet- en koolhydraatrijk dieet stapelt deze suikeropslag zich op in het lichaam. En precies dat lijkt een probleem te zijn: muizen die dit ‘westerse dieet’ kregen, ontwikkelden veel meer longkanker dan muizen die enkel vet of enkel koolhydraten kregen, of een normaal dieet volgden.

Hoewel er nog aanvullend onderzoek nodig is om deze link ook bij mensen te bevestigen, lijkt er duidelijk een verband te zijn tussen voeding en longkanker – althans van het type longadenocarcinoom. Andere vormen, zoals plaveiselcelcarcinoom, lieten dit effect niet zien.

“Op de lange termijn zou onze benadering van kankerpreventie moeten lijken op de succesvolle anti-rookcampagnes – met meer nadruk op bewustwording en beleid dat gezonde voedingskeuzes stimuleert als essentieel onderdeel van ziektepreventie”, zegt Sun.

Een wake-up call

Het idee dat voeding een rol kan spelen bij longkanker is nog relatief nieuw. “Longkanker wordt traditioneel niet gezien als een ziekte die met voeding te maken heeft,” aldus Sun. “Bij ziektes als alvleesklierkanker of leverkanker, ja. Maar bij longkanker wordt die link zelden gelegd.”

Dit onderzoek kan daar verandering in brengen. Net zoals rood vlees en alcohol inmiddels bekendstaan als risicofactoren voor bepaalde kankersoorten, zou ook het westerse eetpatroon binnenkort in verband kunnen worden gebracht met longkanker.

Een gezonde leefstijl is dus niet alleen goed voor je hart of je taille, maar misschien ook wel voor je longen.

