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Wielrenster Kopecky niet meer van start in Groot-Brittannië

Sport
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 12:46
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MOLD (ANP) - Wielrenster Lotte Kopecky staat vrijdag niet meer aan de start voor de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De 30-jarige Belgische van SD Worx - Protime is niet fit genoeg voor de rit over ruim 104 kilometer tussen Mold en de Great Orme Tramway in Llandudno.
"Helaas voelde Lotte Kopecky zich niet lekker vanochtend. Na overleg met de medische staf hebben we besloten dat ze vandaag niet van start gaat in de derde etappe", schreef haar ploeg op X.
Tweevoudig wereldkampioene Kopecky is een ploeggenote van Lorena Wiebes. De Nederlandse leidster in het algemeen klassement won de eerste twee etappes van de rittenkoers. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag.
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