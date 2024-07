Landenfinale lijkt onhaalbaar voor Oranje-turners op Spelen

PARIJS (ANP) - De Nederlandse turners moeten vrezen dat hun score van 247,295 niet voldoende is voor een plaats in de landenfinale van de Olympische Spelen van Parijs. Nadat twee van de drie startgroepen (subdivisies) in actie zijn gekomen in de Arena Bercy, bezetten Jermain Grünberg, Frank Rijken, Loran de Munck, Martijn de Veer en Casimir Schmidt met hun gezamenlijke score de zevende plaats.

De top acht plaatst zich voor de landenfinale. "Dat gaat normaal gesproken niet lukken", zei bondscoach Dirk Van Meldert. Casimir Schmidt mag hopen op een plaats in de meerkampfinale waarin de beste 24 turners strijden om de medailles. Met zijn score van 82,089 staat Schmidt voorlopig veertiende. Frank Rijken (81,233) is voorlopig achttiende. Loran de Munck bezet op het toestel voltige met een score van 14,766 zesde. De top acht per toestel plaatst zich voor de finale.