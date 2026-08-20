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Lando Norris gaat 'sfeer en fans' van Zandvoort missen

Sport
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 16:12
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ZANDVOORT (ANP) - Wereldkampioen Lando Norris voelt 'behoorlijke teleurstelling' over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De Formule 1-race in Zandvoort wordt dit weekeinde voor de zesde en laatste keer verreden. "Ik vind het echt jammer. Deze race is heel wat leuker dan veel andere races op de kalender", zei de coureur van McLaren tijdens een persconferentie op het circuit van Zandvoort.
"De sfeer is geweldig, de fans zijn enthousiast en gepassioneerd, ook al zijn ze hier hoofdzakelijk voor één coureur. Als ik het voor het zeggen had, zou ik Zandvoort op de kalender houden. Ik denk dat veel coureurs het met me eens zijn", aldus de Brit.
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