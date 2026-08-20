ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS eisen vrijlating Amerikaanse wetenschappers door China

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 16:29
anp200826161 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten eisen dat China twee Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Dat blijkt uit een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, een maand voor het verwachte bezoek van de Chinese president Xi aan het land.
Het gaat om Min Zin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Youlin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Mensenrechtenorganisaties dringen al langer aan op de vrijlating van Min Zin, die een denktank over Myanmar leidt. China heeft bevestigd dat Zin sinds 8 juni wordt vastgehouden. Hij wordt beschuldigd van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid.
De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft nu vastgesteld dat "Min Zin ten onrechte wordt vastgehouden in China. Dit besluit volgt op een grondige beoordeling van de omstandigheden", aldus het ministerie in een verklaring.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

Loading