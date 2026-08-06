Landskampioen ontvangt dit Eredivisieseizoen gouden schaal

ZEIST (ANP) - De kampioen van de Eredivisie mag dit seizoen een gouden schaal omhoog houden. De gouden versie van de kampioensschaal wordt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal uitgereikt door Eredivisie CV en de KNVB, zo meldt de voetbalbond.

Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo met 24 karaats goud 'ingelegd', terwijl de tekst bij de reguliere versie wordt gegraveerd. Feyenoord was in het seizoen 2016/2017 de eerste club die de gouden schaal in ontvangst mocht nemen. De intentie was toen al om de prijs elke tien jaar te laten terugkeren, meldt de KNVB.

Het gepromoveerde SC Cambuur opent vrijdag het nieuwe Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Dat duel begint om 20.00 uur.