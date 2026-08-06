Blushelikopter defensie naar Ouddorp om natuurbrand te bestrijden

OUDDORP (ANP) - Voor de bestrijding van de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp wordt donderdagavond een helikopter van Defensie ingezet, meldt de veiligheidsregio. De bijstand is aangevraagd omdat de harde wind het bestrijden van het vuur vanaf de grond bemoeilijkt. Vanaf naar verwachting 19.30 uur is de helikopter ter plaatse.

De omvang van de brand is volgens de veiligheidsregio ongeveer 0,7 hectare en breidt zich nog steeds naar het oosten uit. Er zijn geen campings in de buurt. Brandweerlieden leggen een zogenoemde natte stoplijn om de brand aan. Met speciale sproeiers aan de brandweerslangen wordt een brede strook begroeiing natgemaakt om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.

Voor het incident is opgeschaald van Grip 1 naar Grip 2. Dat betekent onder meer dat een Regionaal Operationeel Team de coördinatie van de brandbestrijding en informatievoorziening op zich neemt. De brandweer krijgt ook hulp van korpsen uit de regio.