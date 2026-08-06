ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Blushelikopter defensie naar Ouddorp om natuurbrand te bestrijden

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 17:42
anp060826172 1
OUDDORP (ANP) - Voor de bestrijding van de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp wordt donderdagavond een helikopter van Defensie ingezet, meldt de veiligheidsregio. De bijstand is aangevraagd omdat de harde wind het bestrijden van het vuur vanaf de grond bemoeilijkt. Vanaf naar verwachting 19.30 uur is de helikopter ter plaatse.
De omvang van de brand is volgens de veiligheidsregio ongeveer 0,7 hectare en breidt zich nog steeds naar het oosten uit. Er zijn geen campings in de buurt. Brandweerlieden leggen een zogenoemde natte stoplijn om de brand aan. Met speciale sproeiers aan de brandweerslangen wordt een brede strook begroeiing natgemaakt om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.
Voor het incident is opgeschaald van Grip 1 naar Grip 2. Dat betekent onder meer dat een Regionaal Operationeel Team de coördinatie van de brandbestrijding en informatievoorziening op zich neemt. De brandweer krijgt ook hulp van korpsen uit de regio.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

anp070826009 1

WSJ: VS houden rekening met beperkte Russische aanval op NAVO

Loading