Langlaufer Klaebo nadert record Winterspelen met zevende goud

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 15:11
anp100226166 1
TESERO (ANP) - Langlaufer Johannes Høsflot Klaebo heeft in de sprint zijn tweede gouden medaille van de Olympische Winterspelen in Milaan gewonnen. Het is voor de 29-jarige Noor al het zevende goud van zijn carrière. Op de ranglijst van meest succesvolle olympiërs op de Winterspelen gaat hij Ireen Wüst voorbij, op basis van het aantal gouden medailles, en is hij nu de op drie na meest succesvolle winterolympiër aller tijden.
Klaebo won de sprint, een individuele race over 1,5 kilometer, voor de Amerikaan Ben Ogden en de Noor Oskar Opstad Vike. De beste langlaufer ter wereld doet deze Spelen mee aan nog vier onderdelen en zou de meest succesvolle winterolympiër ooit kunnen worden. Als hij nog twee onderdelen wint, gaat hij voorbij zijn landgenoten Marit Bjørgen (langlaufen), Ole Einar Bjørndalen (biatlon) en Bjørn Dæhlie (langlaufen).
