Zeker vijf baby's in België besmet na drinken Nestlé-melk

BRUSSEL (ANP) - In België zijn zeker vijf baby's besmet met de giftige stof cereulide na het drinken van babymelk van Nestlé. Dat meldt het Vlaamse Departement Zorg aan persbureau Belga na laboratoriumonderzoek van de ontlasting. De kindjes hadden milde klachten.

Cereulide kan braken, buikpijn en diarree veroorzaken. Het Vlaamse zorgdepartement laat aan Belga weten dat de besmette baby's een paar maanden oud waren. Ze hadden kort voor de symptomen Nestlé-melk gedronken uit de groep van producten die het voedingsmiddelenconcern had teruggeroepen.

Nestlé riep in tientallen landen, waaronder ook Nederland, babyvoeding terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van cereulide. Ook Danone en Lactalis haalden babymelk uit de winkels om mogelijke vervuiling.