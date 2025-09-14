Laros en Nillessen soepel door naar halve finales 1500 meter

TOKIO (ANP) - Niels Laros en Stefan Nillessen hebben zich op de WK atletiek in Tokio redelijk gemakkelijk geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter. Beide Nederlandse atleten eindigden in hun serie bij de eerste zes, goed voor directe doorgang naar de volgende ronde op maandag.

De 20-jarige Laros, die wordt beschouwd als kandidaat voor een medaille, liep in zijn serie gecontroleerd naar de derde plaats in een tijd van 3.41,00. De 22-jarige Nillessen liet zich evenmin verrassen door de concurrenten en liep beheerst naar de vijfde plaats in 3.36,28.

Laros en Nillessen maakten naam op de Olympische Spelen van Parijs door als zesde en negende te eindigen op de 1500 meter. Laros heeft deze zomer de stap naar de absolute wereldtop gezet met drie overwinningen in de Diamond League. Nillessen verbeterde zich deze zomer ook en was met 3.29,23 even de houder van het Nederlands record.

Acclimatiseren

"Ik had het redelijk onder controle, al is het nooit echt makkelijk. Zo kun je het niet noemen", zei Laros kort na zijn race. "Maar ik voelde me goed. Het is altijd fijn om die series door te komen. Het was wel warm, maar de zon ging schuil achter de wolken en dat scheelde wel. Bovendien ben ik hier al wat langer en heb kunnen acclimatiseren."

Grote verrassing was de uitschakeling van Jakob Ingebrigtsen. De Noorse topfavoriet liep door een achillespeesblessure in Tokio pas zijn eerste wedstrijd van dit seizoen, maar hij bleek nog niet de vorm te hebben om zich met de besten te kunnen meten. De tweevoudig wereld- en olympisch kampioen oogde futloos en eindigde als achtste in zijn heat.