Nep is ook echt: waarom de tijd van echte diamanten voorbij is





Als je diamanten hebt, gekocht of diamanten die je ooit erfde van de grootmoeder, voel je je rijk. Maar ten onrechte: je kunt nu ook diamanten kopen bij De Zeeman. En die zijn echt.

Het tijdperk dat natuurlijke diamanten het absolute toonbeeld van luxe en status waren, lijkt voorbij. Technologische vooruitgang, veranderende consumentvoorkeuren en ecologische overwegingen hebben synthetische, ofwel lab-grown, diamanten definitief op de kaart gezet.

Van zeldzaam naar gewoon goed

Hoewel natuurlijke diamanten miljoenen jaren onder de grond groeien, kunnen fabrieksdiamanten binnen enkele weken worden geproduceerd — en zijn ze visueel én qua samenstelling identiek aan hun natuurlijke tegenhanger. “De natuur doet er tussen de 300 miljoen en 3 miljard jaren over om koolstof te kristalliseren tot diamant. Met de kweekdiamant bootsen we dat na en binnen 1 of 2 weken ligt er een volwaardige ruwe diamant,” aldus diamantexpert Rob van Beurden

Prijs, groen en gewild

De synthetische variant is niet alleen tot 90% goedkoper, maar wordt ook steeds vaker gezien als het ethische én duurzame alternatief. Fabrieksdiamanten zijn conflictvrij, veroorzaken minder milieuschade en sluiten beter aan bij de waarden van jongere generaties.

Het is onmogelijk om ze met het blote oog of zelfs met een microscoop te onderscheiden; laboratoriumdiamanten

Grote merken als Pandora en LVMH stappen massaal over; Pandora verhoogde onlangs de verkoop van synthetische diamanten met 87% in één kwartaal en zag de eigen beurskoers verdubbelen.

Nieuwe markt en nieuwe luxe

Door deze prijsrevolutie ontstaat een geheel nieuwe doelgroep: consumenten die zich voorheen alleen een 'simulant' of kleinere steen konden veroorloven, kiezen nu zonder schuldgevoel voor een grotere en zuiverdere diamant. In de VS bestaan inmiddels 40% van de verlovingsringen uit synthetische stenen – een verschuiving die wereldwijd navolging krijgt.

Wat blijft van de oude diamantwaarde?

Terwijl de prijs van natuurlijke diamanten in 2024 al met ruim 30% daalde, waarschuwen experts dat lab-grown diamanten nauwelijks restwaarde hebben als belegging. Volgens Van Beurden: “Een juwelier... is ethisch en moreel verplicht om de klanten te vertellen dat een lab-grown diamant als belegging geen enkele waarde heeft.”

Toch geldt nog steeds: voor wie gehecht is aan zeldzaamheid, blijft een natuurlijke diamant bijzonder – net als er altijd liefhebbers zijn voor een echte Rolex boven een replica.

Innovatie, duurzaamheid en prijs zetten de diamantwereld op zijn kop. Of, zoals MarketScreener schreef: “Het is onmogelijk om ze met het blote oog of zelfs met een microscoop te onderscheiden; laboratoriumdiamanten hebben dezelfde fysieke, chemische en optische eigenschappen als natuurlijke diamanten. Alleen een deskundig onderzoek in een gespecialiseerd laboratorium kan ze van elkaar onderscheiden.”

De toekomst? Een democratisering van 'luxueuze' diamanten – waarbij het verschil niet meer zit in het ontstaan, maar in het verhaal dat je wilt vertellen.