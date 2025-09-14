ECONOMIE
Venezuela beschuldigt VS van onderscheppen vissersboot

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 7:51
anp140925038 1
CARACAS (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben zaterdag een Venezolaanse vissersboot onderschept en acht uur lang bezet. Dat stelt het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Minister Yvan Gil meldt in een verklaring dat de "ongevaarlijke" boot op illegale en vijandige wijze is geënterd. De bemanning bestond volgens hem uit negen "eenvoudige" tonijnvissers.
De VS hebben hun maritieme aanwezigheid in de Caribische Zee in de afgelopen periode flink opgevoerd. Vorige week blies het Amerikaanse leger in internationale wateren een boot uit Venezuela op die volgens de Amerikaanse president Donald Trump drugs vervoerde. Bij die aanval kwamen elf mensen om het leven, waardoor de spanningen tussen Venezuela en de VS verder zijn opgelopen.
Trump kondigde vorige week aan tien extra straaljagers naar de regio te sturen voor wat hij operaties tegen drugskartels noemde. Een fotograaf van Reuters meldt zaterdag dat vijf van die F-35-gevechtsvliegtuigen zijn aangekomen op het Caribische eiland Puerto Rico, dat Amerikaans territorium is.
