Het bestaat nog: zinnige politieke interviews. Henri Bontenbal praat met Dijkhoff en Segers

Kijken naar talkshows waar politici optreden heeft weinig zin als je er wijzer van wilt worden. Als de journalisten al de juiste vragen stellen is er altijd nog wel een doorgesnoven zanger of bejaarde voetbalcommentator die het gesprek ontregeld.

Oud-politici Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers spreken de komende weken met de meeste lijsttrekkers. De eerste aflevering met CDA-voorman Bontenbal is veelbelovend. De beste manier om te beoordelen of dat waar is, is zelf luisteren (https://share.podimo.com/s/o5EMoQNVtwee maanden gratis, dus je kunt de hele campagne luisteren...)

Maar als voorproefje het laatste deel, waarin Bontenbal uitlegt dat persoonlijke verhoudingen er bij de formatie ook zeer toe doen. Met Dilan Yesilgoz en Rob Jetten - generatiegenoten - kan hij goed opschieten. Met Frans Timmermans veel minder.

Hoe gaat Bontenbal de formatie in?

"Waar ik heel erg benieuwd naar ben is hoe die partijen zich de komende weken gaan profileren en dan vooral de politieke leiders, want die geven kleuring aan hun verkiezingsprogramma."

"Bij de formatie nemen de onderhandelaars hun programma mee, maar ook zichzelf. Wat ik van de VVD kan verwachten weet ik wel, maar van GroenLinks/PvdA weet ik dat veel minder."

"Wat gaat Frans straks doen? Kiest hij voor polariserende thema's? Of voor de klassieke sociaal-democratische thema's? Als links gaat polariseren of heel erg op die identiteitspolitiek gaat hameren vind ik dat heel ingewikkeld in de formatie."

"Er is een aantal grote vraagstukken waar een aantal partijen zich over moeten verenigingen. Zoals bouwen, migratie en stikstof. En ik denk dat je een aantal andere discussies even moet laten de komende jaren. Misschien moeten we een aantal jaren gewoon van het onderwijzen afblijven en allerlei andere speeltjes gewoon even laten. We kunnen niet altijd alles doen."

"Ja, ik denk dat het bij de formatie veel minder over partijprogramma's zal gaan. 80% gaat gewoon straks over kunnen die mensen met elkaar. Hoe zitten de mensen erbij? Welke relaties zijn goed?"

