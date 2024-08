Lavreysen en Hoogland naar achtste finales sprint op Spelen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Na Harrie Lavreysen heeft ook Jeffrey Hoogland zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de achtste finales van het sprinttoernooi. Eerst was titelverdediger en vijfvoudig wereldkampioen Lavreysen in de tweede ronde te sterk voor de Fransman Rayan Helal.

Hoogland, de nummer 2 van de Spelen van Tokio, versloeg in zijn heat de Pool Mateusz Rudyk.

Om 19.38 uur volgen de achtste finales. Lavreysen treft de Japanner Yuta Obara, die via de herkansingen de laatste twaalf bereikte. Hoogland moet zich via de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang zien te kwalificeren voor de kwartfinales van donderdag op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines. De halve finales en finale zijn vrijdag.

Wereldrecord

Lavreysen had in de kwalificaties al indruk gemaakt door op de 200 meter met vliegende start een wereldrecord te vestigen: 9,088. Hoogland had op het sprintje, waaraan voorafgaand de renners zich al op gang hebben gebracht, de zesde tijd.

Lavreysen en Hoogland wonnen dinsdag, samen met Roy van den Berg, het goud op de teamsprint. Dat deed het Oranje-trio bovendien in een wereldrecord: 40,949.