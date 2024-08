Lavreysen geniet van derde olympisch goud

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Meer nog dan in Tokio drie jaar geleden genoot Harrie Lavreysen van de winst op de Olympische Spelen op de teamsprint. "Deze hal was Nederland. In Tokio was alles nieuw voor me. Ik geniet nu veel meer. Vraag maar wat je wilt, alles is goed", vertelde Lavreysen na afloop met de medaille om de nek.

In Tokio won hij naast de teamsprint - waarin drie renners starten van wie er na elke ronde een uitstuurt - ook goud op de sprint. "'Er zit een stukje Eiffeltoren aan deze medaille, dat hadden we nog niet", lachte de vijfvoudig wereldkampioen sprint. "We zeiden gisteren al tegen elkaar: we hebben hier zo lang naartoe gewerkt. Onze laatste wedstrijd was in april. Daarna hebben we een supergoed trainingskamp gehad. En nu staan we er, precies op het juiste moment."

Ze wonnen de finale in een wereldrecord: 40,949. In de eerste ronde waren ze ook al onder de oude toptijd, door hetzelfde drietal gereden op de WK van Berlijn in 2020, uitgekomen. "Die tijden waren heerlijk. Natuurlijk hebben we beter materiaal en waren de omstandigheden hier perfect. Maar het is natuurlijk een heerlijk begin van de week."

Lavreysen en Hoogland komen woensdag alweer de baan op voor de kwalificaties en de eerste rondes van het sprinttoernooi.