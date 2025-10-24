ECONOMIE
VS benoemen ambassadeur Jemen tot hoofd coördinatiecentrum Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 17:22
anp241025151 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de huidige ambassadeur in Jemen, Steven Fagin, aangewezen als "burgerleider" van een nieuw "coördinatiecentrum" dat zich inzet voor de implementatie van een Amerikaans plan voor de toekomst van Gaza.
Het vorige week in Zuid-Israël geopende Civiel-Militair Coördinatiecentrum, waar tweehonderd Amerikaanse militairen zijn gestationeerd, heeft in luitenant-generaal Patrick Frank al een militaire leider. Het centrum gaat zich onder meer bezighouden met de levering van humanitaire hulp aan de Gazastrook, aldus het ministerie.
Buitenlandminister Marco Rubio gaf eerder op vrijdag aan dat de VS daarbij geen rol in Gaza zien voor de VN-hulporganisatie UNRWA, omdat die "ondergeschikt aan Hamas" zou zijn. Volgens het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is daar geen bewijs voor en mag Israël VN-hulp aan de Palestijnse gebieden niet blokkeren.
De VS zijn de belangrijkste bondgenoot en voornaamste wapenleverancier van Israël.
