SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenner Harrie Lavreysen heeft op de Olympische Spelen ook de keirin gewonnen. De 27-jarige Brabander voltooide daarmee de 'hattrick' na eerdere winst op de sprint en de teamsprint. Op de Spelen van Tokio won hij die onderdelen ook, maar bleef hij op de keirin steken op brons.

Bij keirin rijden vijf of zes renners achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de renners in drie ronden om de zege.