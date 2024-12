Leerdam bij NK sprint snelste op tweede 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam heeft bij de NK sprint de tweede 500 meter op haar naam geschreven. De 25-jarige Leerdam vergrootte daarmee haar voorsprong in het klassement.

Femke Kok, de winnares van de eerste 500 meter, had zich eerder zondag afgemeld voor de tweede dag.

Leerdam kwam tot een tijd van 37,61. Daarmee was ze sneller dan de 37,74 van zaterdag en 0,27 seconde sneller dan concurrente Suzanne Schulting. Die was met 37,88 ook een fractie sneller dan op de eerste 500 meter. Dione Voskamp en Marrit Fledderus werden gedeeld derde met 37,96.

De beste drie schaatssters plaatsen zich in principe voor de EK sprint, die op 10 en 11 januari worden verreden in Heerenveen. Kok kan na haar afmelding nog een beroep doen op een aanwijsplek. Dat zou ten koste gaan van de nummer 3 in het klassement.