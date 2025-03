Leerdam verslaat Takagi voor het eerst dit seizoen op 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam heeft bij de wereldbeker in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De 26-jarige Zuid-Hollandse was met 1.14,27 sneller dan regerend wereldkampioene Miho Takagi. De Japanse werd tweede met 1.14,49. Het brons ging naar Mei Han uit China in 1.14,80.

Leerdam eindigde voor het eerst dit seizoen bovenaan op de 1000 meter in de wereldbeker. Takagi had eerder de andere vijf wedstrijden gewonnen en was al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement op deze afstand. De Japanse zag een dag eerder de zege op de 1500 meter naar Joy Beune gaan. Dat klassement won Takagi ook.

Antoinette Rijpma-de Jong werd vierde met 1.15,04. Angel Daleman verloor haar rit van Takagi en werd vijfde met 1.15,26. Suzanne Schulting kwam tot de zevende tijd van 1.15,38 en was daarmee sneller dan Marrit Fledderus die negende werd met 1.15,54.