Los Angeles Dodgers winnen de World Series

TORONTO (ANP) - De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben voor het tweede jaar op rij de World Series gewonnen, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Dodgers wonnen in Toronto het zevende en beslissende duel met Toronto Blue Jays met 5-4. Een zevende duel was nodig nadat de titelverdediger uit LA een dag eerder de stand in de onderlinge duels op 3-3 had gebracht in een best-of-seven-serie.

Los Angeles Dodgers is het eerste team dat erin is geslaagd de titel met succes te verdedigen sinds New York Yankees dat zelfs twee keer op rij deed in 1999 en 2000. De Blue Jays waren 32 jaar geleden voor het laatst de beste in de World Series. De honkbalclub uit Canada won in 1992 en 1993 de World Series twee keer op rij, maar haalde daarna nooit meer de eindstrijd.