Luxemburgse Schreiber wint veldrit Hulst voor Brand en Pieterse

HULST (ANP) - Wielrenster Marie Schreiber heeft de wereldbekercross in Hulst op haar naam geschreven. Het is de eerste overwinning in de wereldbeker voor de 21-jarige Luxemburgse, die ook leidster in het klassement onder 23 jaar is. Lucinda Brand eindigde als tweede, Puck Pieterse, de winnares van de afgelopen twee edities, werd derde.

Brand blijft de leidster in de wereldbeker. Ze heeft 130 punten. Schreiber heeft er 105. Fem van Empel, die door een knieblessure afwezig is in Hulst, heeft 89 punten.

Het is voor het eerst sinds de zege van Zoe Bäckstedt in Besançon in januari 2023 dat een Nederlandse wielrenster niet wint.

Ongeloof

Schreiber nam al meteen na de start een voorsprong. De Britse Zoe Bäckstedt en de Hongaarse Kata Vas leidden de achtervolging, waar Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado van ver moesten komen. Brand vocht zich terug, Alvarado bleef hangen en eindigde als achtste. Schreiber had met het ingaan van de laatste ronde nog 16 seconden voorsprong op Brand en hield die vast.

"Ik kan het nog niet geloven", zei Schreiber in het flashinterview. "Ik had een goede start, maar verwachtte dat ze terug zouden komen. Met nog twee ronden te gaan realiseerde ik me dat ik wel eens kon gaan winnen."

Brand tweede

Schreiber was dolgelukkig met haar eerste wereldbekerzege. "Ik had van start tot finish de leiding, dat is best een vet gevoel. Ik ben trots dat ik kalm ben gebleven", aldus de Luxemburgse, die zei dat ze een zware week had gehad omdat haar hond was overleden.

Brand was blij met haar tweede plaats. "Ik maakte te veel kleine foutjes om echt tijd terug te kunnen pakken en wist dat Marie op dit rondje goed uit de voeten kan."

Pieterse: Schreiber heel sterk

Pieterse noemde de overwinning van Schreiber knap. "We weten dat Marie altijd snel start en vaak valt ze in de tweede helft van de wedstrijd terug. Nu kon ze het volhouden, ze was vandaag heel sterk."