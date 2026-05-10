Magnier pakt tweede ritzege in Giro d'Italia, Groenewegen derde

door anp
zondag, 10 mei 2026 om 17:28
SOFIA (ANP) - Paul Magnier heeft na de eerste ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Franse renner van Soudal Quick-Step was in de straten van de Bulgaarse hoofdstad Sofia de snelste in de massasprint, voor de Italiaan Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Nederlander van Unibet Rose Rockets kwam in de laatste meters snel opzetten, maar kon zijn wiel net niet voor dat van de Fransman steken.
De laatste van drie etappes door Bulgarije verliep rustig, na de massale valpartij van zaterdag. Er ontsnapte een kopgroep van drie, met daarin de Spaanse bergtruidrager Diego Pablo Sevilla. Onderweg van Plovdiv naar Sofia kwamen de renners één klim tegen. Op de pas van Borovets van de tweede categorie pakte Sevilla de volle buit aan bergpunten. Het peloton liet de vluchters lang vooruitrijden en rekende hen uiteindelijk pas in de laatste kilometer in.
