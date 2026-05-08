Magnier pakt zege en roze trui in ontsierde eerste etappe Giro

BOERGAS (ANP) - De Franse wielrenner Paul Magnier (Soudal Quick-Step) heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia gewonnen, wat hem ook de eerste roze leiderstrui oplevert. De Deen Tobias Lund Andresen werd tweede, voor de Brit Ethan Vernon.

De sprint werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometer. Voorin het peloton gingen veel renners onderuit, slechts een klein groepje kon de weg naar de eindstreep vervolgen. De Nederlander Dylan Groenewegen zat achter de valpartij en was daardoor kansloos voor de ritzege.