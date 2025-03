Marathon Amsterdam keert nog niet terug in centrum

AMSTERDAM (ANP) - De gewenste terugkeer naar het centrum komt er dit jaar in de marathon van Amsterdam nog niet. Organisator Le Champion meldt dinsdag dat er hard wordt gewerkt aan een nieuw parcours waarin het Rokin en de Dam worden aangedaan, maar dat die plannen worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Vroeger voerde de Amsterdamse marathon, die dit jaar vijftig jaar bestaat, door delen van het oude centrum. Maar het huidige traject gaat vooral door het zuiden van de hoofdstad. De lopers passeren wel het Rijksmuseum en lopen door het Vondelpark. Start en finish zijn traditioneel in het Olympisch Stadion. De jubileumeditie wordt gelopen op zondag 19 oktober, voorafgegaan op zaterdag door een 7,5 kilometerloop ter ere van het 50-jarige bestaan van de wedstrijd en de viering van Amsterdam 750.

Volgens de organisatie was de wijziging van de route dit jaar niet mogelijk "door de grote druk op de stad in 2025 als gevolg van de vele evenementen".

"Belangrijk is dat we met elkaar een uniek, maar bovenal veilig evenement kunnen neerzetten", zegt wedstrijddirecteur René Wit in een persbericht. "Niet alleen voor deelnemers maar ook voor bewoners. Het behouden van het huidige parcours betekent nog steeds een unieke route langs typische Amsterdamse highlights, zoals het Vondelpark, de grachten, het Rijksmuseum, en de Zuidas - een combinatie die onze marathon onderscheidend maakt." Aan de marathon neemt een recordaantal van 30.000 hardlopers deel.