Marathon van Amsterdam in 2026 mogelijk terug in stadscentrum

AMSTERDAM (ANP) - De organisatie van de marathon van Amsterdam verwacht dat er begin volgend jaar een besluit valt over de mogelijke terugkeer naar het centrum van de stad. Dat zei wedstrijddirecteur René Wit bij de persconferentie van de marathon van Amsterdam die zondag wordt gehouden.

De marathon van Amsterdam ging in het verleden door delen van het oude centrum. Het huidige parcours loopt vooral door het zuidelijke deel van de stad, met de start en finish traditiegetrouw in het Olympisch Stadion. Wit benadrukte dat de wens om het stadscentrum weer aan te doen niet voortkomt uit ontevredenheid over het huidige parcours. "We willen vooral meer het centrum van Amsterdam laten zien en kijken of het parcours nog sneller kan", aldus Wit.

De stadsmarathon van de Nederlandse hoofdstad viert zondag haar 50e verjaardag, die dit jaar samenvalt met het 750-jarig jubileum van Amsterdam. Volgens Wit zorgde dit jubileum met de vele evenementen ervoor dat een parcours door het centrum voor dit jaar niet haalbaar was. "We gaan in november en december evalueren en ik verwacht begin 2026 definitief te weten welke kant het op gaat", aldus de wedstrijddirecteur.