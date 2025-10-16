EU-Commissie: dronemuur en sterke oostelijke landsgrenzen urgent

BRUSSEL (ANP) - De EU moet prioriteit geven aan de realisatie van een dronemuur, de versterking van de oostelijke buitengrenzen van de EU, een raketschild en een ruimteschild om de communicatie via satellieten te beschermen. In 2030 moet de EU voldoende afschrikkings- en verdedigingsmacht hebben, schrijft de Europese Commissie in de EU-routekaart voor defensieve paraatheid die zij donderdag heeft gepresenteerd.

Daarin staat hoe en wanneer welke tekorten in defensiematerieel moeten worden weggewerkt en dat de verdediging geldt voor land, zee, in de lucht, ruimte en cyberspace. "De recente dreigingen hebben aangetoond dat Europa in gevaar is", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "We moeten elke burger en elke vierkante centimeter van ons grondgebied beschermen."

De 27 EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen in de routekaart. Defensie is een nationale bevoegdheid. De Commissie ondersteunt landen daarbij en controleert of de afspraken worden nageleefd. De Commissie zorgt er ook voor dat dubbelingen worden voorkomen.

NAVO

Lidstaten moeten samenwerkingsverbanden aangaan om de capaciteitstekorten weg te werken, zoals in raketverdediging en bij artilleriesystemen. Gezamenlijk moeten zij materieel ontwikkelen en inkopen. Landen kunnen aangeven op welk terrein ze dat willen doen. Nederland wil dat in ieder geval op het gebied van drones.

Er wordt nauw samengewerkt met de NAVO, verzekert een hoge EU-functionaris. De EU-lidstaten gaan de door de NAVO in kaart gebrachte tekorten wegwerken. "Het gaat niet om een operationele structuur. Dat is aan de NAVO", zei de EU-functionaris.