Marathonloper Kipchoge fakkeldrager bij opening Winterspelen

MILAAN (ANP) - De Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge is een van de fakkeldragers bij de openingsceremonie van de Winterspelen in Milaan en Cortina op vrijdag. Hij is aangewezen door het Internationaal Olympisch Comité. De 41-jarige Kipchoge deed mee aan vijf Zomerspelen en won twee keer olympisch goud op de marathon. Hij was lang houder van het wereldrecord en liep in 2019 als eerste mens de 42,195 kilometer onder de twee uur.

Kipchoge is een van de acht uitverkoren fakkeldragers bij de ceremonie in stadion San Siro. De Braziliaanse turnster Rebeca Andrade behoort ook tot het selecte gezelschap. Zij deed mee aan drie Zomerspelen en veroverde twee keer goud.

Een andere opvallende naam is Pita Taufatofua, de eerste sportman uit Tonga die zowel meedeed aan de Zomerspelen (taekwondo) als aan de Winterspelen (langlaufen).