Dure grap: je moet veel meer betalen voor overnachting mét Hotelgiftcard dan zonder

Een hotelovernachting cadeau krijgen is prachtig. Even ertussenuit. Heerlijk toch? Niet met de Hotelgiftcard, want als je die probeert te verzilveren, kom je van een koude kermis thuis.

Uit onderzoek van Radar blijkt dat overnachten met deze cadeaubon vaak flink duurder uitpakt dan rechtstreeks boeken bij het hotel . Het verschil kan oplopen tot honderden euro’s.

Het consumentenplatform kreeg de afgelopen tijd meerdere meldingen van kijkers die zich rot schrokken van de prijzen op hotelgiftcard.com. Dat is de enige plek waar de cadeaubon te gebruiken is. En precies daar gaat het mis: de tarieven liggen structureel hoger dan op de websites van de hotels zelf.

Duurder uit met cadeaubon

Het idee achter de Hotelgiftcard is simpel: je krijgt een bon van een paar tientjes of meer en gebruikt die om goedkoper een hotel te boeken. In de praktijk werkt het tegenovergesteld. Je mag alleen boeken via hotelgiftcard.com, waar de prijzen flink zijn opgeklopt. Meerdere gedupeerden trokken bij Radar aan de bel.

Een kijker vat de frustratie treffend samen: “Het was echt drama om met deze cadeaukaart een hotel te boeken. Er was niet veel keuze en alles was veel duurder dan op websites zoals Booking.com of op de eigen sites van de hotels.”

Meer dan 700 euro verschil

Radar vergeleek de prijzen van vijftig hotels verspreid over Nederland. De uitkomst is ronduit belachelijk: in 48 van de 50 gevallen was hotelgiftcard.com duurder dan het hotel zelf. Soms gaat het om een paar euro, maar regelmatig om bizarre bedragen.

Een paar voorbeelden uit het onderzoek laten zien wat voor boevenstreken Hotelgiftcard uithaalt. Twee nachten in het INNSiDE by Meliá in Amsterdam kosten via Hotelgiftcard 640,62 euro, terwijl je via de eigen website 498,69 euro betaalt. Dat is 141,93 euro verschil. Bij het Novotel in Den Haag scheelt het 25,55 euro in het nadeel van de cadeaubon.

Absurd