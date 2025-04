Marc Márquez pakt in Qatar derde zege van het seizoen in MotoGP

LOSAIL (ANP) - Marc Márquez heeft in de Grote Prijs van Qatar zijn derde overwinning van het seizoen in de MotoGP geboekt. De Spaanse Ducati-coureur bleef in een race met veel wisselingen aan kop zijn landgenoot Maverick Viñales op de KTM en zijn Italiaanse ploeggenoot Francesco Bagnaia voor.

Márquez had zaterdag de leiding in het WK al overgenomen van zijn jongere broer Álex met de zege in de sprintrace en loopt nu verder uit. Álex Márquez raakte in de race de motor van de Italiaan Fabio Di Giannantonio en zakte daarna terug. Hij finishte als zevende.

De 32-jarige Márquez won elf jaar geleden voor het laatst op het circuit van Losail nabij hoofdstad Doha. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP won dit seizoen de eerste twee grands prix, maar viel uit in de derde race.