Van der Poel noemt actie bidongooier 'poging tot doodslag'

ROUBAIX (ANP) - Mathieu van der Poel was ver na de huldiging, na zijn zege in Parijs-Roubaix, explicieter in zijn veroordeling van een toeschouwer die in volle finale een volle bidon naar hem had gegooid. Zei hij eerst nog dat "we zulke dingen niet moeten laten passeren", in de mixed zone sprak hij bij tv-zender Sporza van een "poging tot doodslag".

"Dit kunnen we niet laten passeren", zei hij. "Het was een volle bidon en het deed veel pijn. Als ik die bidon op mijn neus krijg, is hij gebroken. Hopelijk kan de politie de man identificeren, want hier moet een proces van komen. Dit is poging tot doodslag. Als de UCI geen stappen onderneemt, dan doen we het met de ploeg. Dit is nog iets anders dan bier gooien."

Sporza spoorde omstanders op, die zeiden dat er sprake was van een groep jongeren die duidelijk te veel gedronken hadden.