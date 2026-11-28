VALENCIA (ANP) - Marc Márquez zal zondag zijn laatste race in de MotoGP niet vanaf poleposition starten. De 33-jarige wereldkampioen kondigde vrijdag zijn afscheid aan en noteerde zaterdag op zijn Ducati de tweede tijd in de kwalificatie van de GP van Valencia.

De Italiaan Marco Bezzecchi van Aprilia was de snelste; zijn Spaanse teamgenoot Raúl Fernández noteerde de derde tijd.

Márquez verzekerde zich vorige week bij de GP van Portugal van zijn achtste wereldtitel in de hoogste raceklasse voor motoren. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met de Italiaan Giacomo Agostini; hij won tussen 1966 en 1975 acht wereldtitels in de hoogste raceklasse, destijds de 500cc.

De race op het circuit Ricardo Tormo is de laatste van het seizoen.