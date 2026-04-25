Márquez wint na val alsnog sprintrace MotoGP in Jerez

JEREZ (ANP) - Marc Márquez heeft een spectaculaire sprintrace gewonnen bij de Grote Prijs van Spanje. De regerend wereldkampioen in de MotoGP leek kansloos na een val op een door de regen nat geworden baan, maar wist na een motorwissel alsnog als eerste over de finish te rijden op het circuit van Jerez. Francesco Bagnaia, zijn Italiaanse teamgenoot bij Ducati, eindigde als tweede en de Italiaan Franco Morbidelli werd derde.

Márquez startte vanaf poleposition en reed lang aan de leiding, maar zag zijn broer Álex Márquez zes ronden voor het einde voorbijkomen. Vervolgens begon het te regenen en gleden tal van coureurs onderuit, onder wie ook Márquez. Hij krabbelde overeind en wist zijn Ducati naar de pits te rijden om vervolgens op een andere motor met regenbanden te stappen. Omdat zo'n beetje alle rijders dat deden, was Márquez onverwacht weer kansrijk voor de winst. Hij aarzelde niet, haalde binnendoor Bagnaia nog in en won met ruime voorsprong.

WK-leider Marco Bezzecchi uit Italië crashte ook en haalde de finish niet.