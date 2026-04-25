Roemenië protesteert bij Rusland na incident met drones

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 16:33
BOEKAREST (ANP/RTR/AFP) - Roemenië heeft boos gereageerd op een schending van het luchtruim door drones tijdens Russische aanvallen op Oekraïne. De autoriteiten in het EU-land zeggen dat een toestel met mogelijk explosieve lading is neergekomen in bewoond gebied. Ze hebben de Russische ambassadeur ontboden om te protesteren.
Het komt tijdens de oorlog in het buurland vaker voor dat drones in Roemenië terechtkomen, maar voor het eerst is nu ook schade vastgesteld. "Dit is het eerste incident waarbij Roemeense eigendommen daadwerkelijk beschadigd zijn geraakt", aldus president Nicușor Dan. "Dat is een grens die wij zeer serieus nemen."
De Roemeense autoriteiten hebben restanten van twee toestellen aangetroffen. Dat gebeurde in Tulcea en bij de stad Galaţi, waar een elektriciteitspaal en een bijgebouw van een huis beschadigd raakten. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar zijn uit voorzorg wel mensen geëvacueerd. Zij bevonden zich in de buurt van de plek waar een drone crashte.
