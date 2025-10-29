ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Massa eist 72 miljoen euro voor mislopen wereldtitel Formule 1

Sport
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 16:07
anp291025221 1
LONDEN (ANP/RTR) - De Braziliaanse oud-Formule 1-coureur Felipe Massa eist 64 miljoen Britse pond (ruim 72 miljoen euro) als schadevergoeding voor het mislopen van de wereldtitel in 2008. Dat bedrag kwam naar voren op de eerste dag van de rechtszaak in Londen die Massa heeft aangespannen tegen de Formule 1, voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone en de internationale autosportfederatie FIA.
De claim van Massa draait om de zaak die bekendstaat als 'crashgate'. In de Grote Prijs van Singapore in 2008 crashte Renault-coureur Nelson Piquet junior. Later bleek dat de Braziliaan dit opzettelijk had gedaan na orders van de teamleiding, om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa reed in zijn Ferrari aan de leiding toen Piquet crashte. Hij eindigde mede door de crash buiten de punten.
Massa werd uiteindelijk tweede in het kampioenschap met 1 punt minder dan Lewis Hamilton. De 44-jarige Braziliaan beweert dat Ecclestone al wist dat de crash opzettelijk was en dat er ook opzettelijk geen onderzoek is gedaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540555457

Stem je links of rechts? Wat je politieke voorkeur zegt over je persoonlijkheid

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-540627687

In deze stad wordt gestemd zoals gemiddeld in Nederland

Loading