Massa eist 72 miljoen euro voor mislopen wereldtitel Formule 1

LONDEN (ANP/RTR) - De Braziliaanse oud-Formule 1-coureur Felipe Massa eist 64 miljoen Britse pond (ruim 72 miljoen euro) als schadevergoeding voor het mislopen van de wereldtitel in 2008. Dat bedrag kwam naar voren op de eerste dag van de rechtszaak in Londen die Massa heeft aangespannen tegen de Formule 1, voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone en de internationale autosportfederatie FIA.

De claim van Massa draait om de zaak die bekendstaat als 'crashgate'. In de Grote Prijs van Singapore in 2008 crashte Renault-coureur Nelson Piquet junior. Later bleek dat de Braziliaan dit opzettelijk had gedaan na orders van de teamleiding, om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa reed in zijn Ferrari aan de leiding toen Piquet crashte. Hij eindigde mede door de crash buiten de punten.

Massa werd uiteindelijk tweede in het kampioenschap met 1 punt minder dan Lewis Hamilton. De 44-jarige Braziliaan beweert dat Ecclestone al wist dat de crash opzettelijk was en dat er ook opzettelijk geen onderzoek is gedaan.