McLaren denkt voorsprong op Verstappen te kunnen vergroten

Sport
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 12:05
WOKING (ANP) - Teambaas Andrea Stella van Formule 1-renstal McLaren is optimistisch over de kansen om Max Verstappen in de resterende vijf grands prix te stuiten. Hoewel de Nederlander van Red Bull de afgelopen vier races de rivalen van McLaren heeft verslagen en een grote hap uit zijn achterstand in het kampioenschap heeft genomen, komen er volgens Stella circuits aan die McLaren goed liggen. "Ik denk dat wij de komende vijf grands prix, met vijf races en twee sprints, alles in de hand hebben om onze voorsprong op Max te vergroten", laat Stella weten op Autosport.com.
"De uitkomst van het kampioenschap ligt in onze handen en van niemand anders. We hadden de afgelopen races meer uit onze auto's kunnen halen en onze beide coureurs erkennen ook dat ze het beter hadden kunnen doen", zegt Stella. "In Austin zagen we dat zeker Lando de snelheid had. Hij had kunnen winnen als hij niet het gevecht met Charles Leclerc (Ferrari) had hoeven leveren."
De eerstkomende race is zondag de Grote Prijs van Mexico.
