Kabinet wil richting 2050 minder afvalverbranding, mogelijk dwang

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 12:07
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat Nederland richting 2050 minder afval verbrandt. Daarbij is "gedwongen afbouw" van de capaciteit van afvalverbranders een optie. Dat staat in een verklaring die demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD), staatssecretaris Eugène Heijnen (Fiscaliteit, BBB) en minister Sophie Hermans (Klimaat, VVD) met de Tweede Kamer hebben gedeeld.
In 2021 konden de twaalf Nederlandse installaties meer dan 6 megaton afval verbranden. In 2050 is er minder afval, waardoor naar schatting nog maar een capaciteit van 3,2 megaton nodig is. De mogelijkheid om afval te verbranden moet zo groot zijn als "uiterst noodzakelijk", stond in een document waarmee het kabinet begin dit jaar kwam.
De bedoeling is om in 2035 met regels te komen waarmee de overheid vanaf 2040 afvalverbranders gedwongen kan laten inkrimpen. Dat gebeurt alleen als er daadwerkelijk minder afval is, benadrukt het kabinet. "Het is van belang dat de verwerking van Nederlands afval gegarandeerd blijft, ook in het geval van een calamiteit."
