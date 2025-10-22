ECONOMIE
COA en COC versterken samenwerking na onveiligheidsmeldingen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 12:04
anp221025146 1
DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) versterkt de samenwerking met COC Nederland, na meldingen dat ruim de helft van de queer asielzoekers en statushouders zich onveilig voelt in de opvang. Volgens de belangenorganisatie heeft 57 procent van de ondervraagden discriminatie en verbaal, en soms ook fysiek, geweld ervaren.
Het COA en COC Nederland werken al langer samen om de positie van lhbtiq+-mensen in de opvang te verbeteren. Zo verzorgt het COC trainingen voor COA-medewerkers om hen voor te bereiden op de begeleiding van queer asielzoekers en zijn er speciale contactpersonen aangesteld. Ondanks die inspanningen is de situatie sinds het vorige onderzoek van het COC in 2018 niet verbeterd.
Het COA meldt dat het de samenwerking met het COC uitbreidt in een nieuwe overeenkomst. Hierin staan nieuwe afspraken over de training en voorlichting van medewerkers en een aangepast plan voor de aanpak van discriminatie. Ook wisselen de organisaties informatie uit.
