McLaren slaat eerste besloten testdag Formule 1 in Barcelona over

door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 11:35
WOKING (ANP) - McLaren slaat de eerste van de vijf besloten Formule 1-testdagen volgende week in Barcelona over. Dat zegt teambaas Andrea Stella op de website van de Formule 1. "We willen onszelf zoveel mogelijk tijd geven voor de ontwikkeling; we hoeven niet per se als eerste de baan op."
McLaren begint het nieuwe seizoen als wereldkampioen. Lando Norris won de titel bij de coureurs en de Britse renstal kroonde zich tot kampioen bij de constructeurs. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een auto die voldoet aan het nieuwe motorreglement, dat ingrijpend is veranderd. "We zijn kampioen, maar we nemen het idee om kampioen te zijn niet mee naar 2026. Iedereen begint vanaf nul", aldus Stella.
"We wilden zoveel mogelijk tijd nemen voor de ontwikkeling, omdat elke dag van ontwikkeling, elke dag van ontwerp, een beetje prestatieverbetering oplevert. We mogen op drie van de vijf beschikbare dagen testen, dus we beginnen pas op dag twee of drie."
